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Під Києвом підлітки до смерті побили безхатченка

STYLERПодії    14.11.2018 - 09:16
Під Києвом підлітки до смерті побили безхатченка
Колаж РБК-Україна

Неповнолітні перебували у стані алкогольного сп'яніння

В місті Ірпінь Київської області два підлітка до смерті побили безпритульного чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Київської області.

Тіло 49-річного безпритульного чоловіка виявили випадково. Перехожі натрапили на нього в лісосмузі на березі місцевого озера. На місце події викликали поліцію.

Слідчі змогли швидко встановити, що чоловіка вбили і вийти на слід вбивць. Ними виявилися два підлітка з Ірпеня, 16 і 17 років.

Перед трагедією хлопці вирішили відпочити на березі озера і прихопили з собою алкогольні напої. Поруч з місцем відпочинку розташовувався намет, в якому "проживав" безпритульний чоловік.

Під Києвом підлітки до смерті побили безхатченка

Фото: npu.gov.ua

У якийсь момент між підлітками і безпритульним чоловіком виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Підозрювані зізналися, що били чоловіка по голові та тулубу.

Через деякий час безпритульний чоловік помер від отриманих травм. На даний момент його тіло відправили на експертизу.

Підліткам, які скоїли злочин, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Якщо вина підлітків буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві п'яний військовий влаштував аварію.

А також розповідали про те, що у Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар.

Відео: РБК-Україна

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