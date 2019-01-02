В Ізмаїлі чоловік під слідством забив до смерті свого знайомого

Відео: YouTube / Поліція Одещини

В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства. Як повідомили у середу, 2 січня, в прес-службі поліції, злочин було розкрито за лічені години.

За словами начальника ГУ НП в Одеській області Дмитра Головіна, 29-річний підозрюваний був під слідством за низку майнових і наркозлочинів і порушив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Було встановлено, що зловмисник познайомився зі своєю майбутньою жертвою в день трагедії - 1 січня.

"Потерпілий попросив у підозрюваного закурити, між ними зав'язалася розмова, яка закінчилася спільним розпиванням алкоголю у зловмисника вдома", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: скріншот з YouTube / Поліція Одещини

Через деякий час гість - 38-річний чоловік - зібрався йти та захопив із собою пакет з продуктами підозрюваного, що сильно того розлютило.

Вже на вулиці зловмисник почав бити нового знайомого і, підібравши з землі камінь, завдав їм 4 удари чоловіку по потилиці. Від отриманих травм потерпілий помер.

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото: od.npu.gov.ua

У поліції повідомили, що за фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

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