"Не лезь в драку": подросткам рассказали, как себя вести во время праздников

Коллаж РБК-Украина

Детям рассказали, как вести себя в критических ситуациях

В сети опубликовали правила поведения для подростков во время новогодних праздников. Соответствующий пост разместил на своей странице в Facebоok уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

Он сообщил, что праздничные дни могут нести повышенную опасность для детей и подростков и попросил родителей напомнить детям простые правила. По его словам, эти простые вещи могут уберечь подростков от трагедии и даже спасти им жизнь.

Скриншот поста (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

В памятке указано, что подросток должен всегда быть на связи. Если он собирается в гости или запланировал поездку к друзьям – то должен зарядить свой телефон и взять зарядное устройство с собой.

Подростки не должны провоцировать людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Им рекомендуется обходить стороной большие компании и людей, которые ведут себя неадекватно.

Также не стоит ввязываться в драки самому. Если он видит, что кого-то бьют, обижают, то должен позвонить в полицию и позвать взрослых.

Подростку не стоит "принуждать" себя к празднику, который ему не нравится. Если ему не нравится пребывание на вечеринке, то нужно сказать, что появились срочные дела дома и вежливо попрощаться.

Кроме того, в памятке указано, что подросткам не рекомендуется ходить в позднее время в одиночку. Если так получилось, что домой приходится возвращаться поздно, то нужно позвонить родителям, чтобы они встретили или вызвали такси.

Скриншот фото (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

Пользователи в комментариях отметили, что эти правила прекрасно подойдут и для взрослых, а один пользователь написал, что нужно заниматься повышением морали в обществе, чтобы дети не видели вокруг себя пьяных и неадекватных в таком количестве.

Скриншот комментариев (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

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