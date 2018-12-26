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Эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 12:10
Эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года
Коллаж РБК-Украина

Елена Осипенко рекомендует разобраться в себе и в своих делах

Киевский астролог Елена Осипенко утверждает, что к началу 2019 года нужно постараться разобраться в себе и решить давние проблемы. По словам жксперта, дела, начатые до 28 декабря, имеют высокие шансы принести желаемый результат, передают Факты.

В период с 1 июля и аж до 7 декабря не было ни одного благоприятного дня, а вот после ситуация значительно улучшилась. По словам эксперта, столь хороший фон сложился из-за того, что Сатурн сейчас проходит по 11-му Королевскому градусу Козерога.

В январе астрологическая ситуация снова ухудшится. Связано это с двумя затмениями, которые произойдут 6 и 21 января. В этом время украинцам советуют не решать глобальные проблемы, а разобраться в себе и в своих делах.

Испытания, которые будут попадаться на жизненном пути в этот период, будут закалять и делать сильнее. В итоге все зависит от вас: если станете нервничать, настраиваться на деструктивный лад, то разрушите себя изнутри и окажетесь у разбитого корыта.

Поэтому лучше настойчиво идти к своим целям, не отчаиваться и не терять внутреннего равновесия. Бонусом станет ночь 6 января: в пик лунного затмения в 3 часа 42 минуты по киевскому времени, загадывайте желание: оно обязательно сбудется.

Напомним, что астролог назвала лучшие дни для покупок и встреч на этой неделе.

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Напомним, что недавно астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.

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