Експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року

Колаж РБК-Україна

Олена Осипенко рекомендує розібратися в собі і в своїх справах

Київський астролог Олена Осипенко стверджує, що до початку 2019 року потрібно постаратися розібратися в собі і вирішити давні проблеми. За словами жксперта, справи, розпочаті до 28 грудня, мають високі шанси принести бажаний результат, передають Факты.

У період з 1 липня і аж до 7 грудня не було жодного сприятливого дня, а ось після ситуація значно покращилася. За словами експерта, такий хороший фон склався через те, що Сатурн зараз проходить по 11-му Королівському градусу Козерога.

У січні астрологічна ситуація знову погіршиться. Пов'язано це з двома затемненнями, які відбудуться 6 і 21 січня. У цей час українцям радять не вирішувати глобальні проблеми, а розібратися в собі і в своїх справах.

Випробування, які траплятимуться на життєвому шляху в цей період, будуть загартовувати і робити сильніше. У підсумку все залежить від вас: якщо станете нервувати, налаштовуватися на деструктивний лад, то зруйнуєте себе зсередини і опинитеся біля розбитого корита.

Тому краще наполегливо йти до своєї мети, не впадати у відчай і не втрачат внутрішньої рівноваги. Бонусом стане ніч 6 січня: у пік місячного затемнення в 3 години 42 хвилини за київським часом, загадуйте бажання-воно обов'язково збудеться.

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