"Не лізь у бійку": підліткам розповіли, як поводитися під час свят

Колаж РБК-Україна

Дітям розповіли, як поводитися в критичних ситуаціях

В мережі опублікували правила поведінки для підлітків під час новорічних свят. Відповідний пост розмістив на своїй сторінці в Facebоok уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

Він повідомив, що святкові дні можуть нести підвищену небезпеку для дітей і підлітків і попросив батьків нагадати дітям прості правила. За його словами, ці прості речі можуть уберегти підлітків від трагедії і навіть врятувати їм життя.

Скріншот поста (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

У пам'ятці зазначено, що підліток повинен завжди бути на зв'язку. Якщо він збирається в гості або запланував поїздку до друзів, він повинен зарядити свій телефон і взяти з собою зарядний пристрій.

Підлітки не повинні провокувати людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Їм рекомендується обходити стороною великі компанії і людей, які ведуть себе неадекватно.

Також не варто вплутуватися в бійку самому. Якщо він бачить, що когось б'ють, ображають, то повинен подзвонити в поліцію і покликати дорослих.

Підлітку не варто "примушувати" себе до свята, яке йому не подобається. Якщо йому не подобається перебування на вечірці, то потрібно сказати, що з'явилися термінові справи вдома і ввічливо попрощатися.

Крім в пам'ятці зазначено, що підліткам не рекомендується ходити в пізній час поодинці. Якщо так вийшло, що доводиться повертатися додому пізно, то треба подзвонити батькам, щоб вони зустріли або викликали таксі.

Скріншот фото (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

Користувачі в коментарях відзначили, що ці правила чудово підійдуть і для дорослих, а один користувач написав, що потрібно займатися підвищенням моралі в суспільстві, щоб діти не бачили навколо себе п'яних і неадекватних в такій кількості.

Скріншот коментарів (facebook.com/up.z.prav.dytyny)

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