Российские школьники избили учительницу до потери сознания во время урока

Коллаж РБК-Украина

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

10 января в одной из школ Сызрани произошел ужасный инцидент: подростки избили учительницу во время урока. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Об этом информируют российские СМИ.

Отмечается, что один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в школьном коридоре около спортзала, ударив ее в лицо. После этого к избиению присоединились его напарники и начали пинать женщину ногами.

Как рассказали очевидцы, нападение на преподавателя произошло, когда она пыталась защитить своего ученика. "Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов - ученик 8 класса - нанес учительнице удар", - сообщили свидетели.

Как стало известно, избитых учительницу и ученика госпитализировали в травматологическое отделение больницы. Ученик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице. На данный момент полиция выясняет детали инцидента.

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