У Каховці група підлітків жорстоко розправилася над 12-річним школярем

Колаж РБК-Україна

Хлопчика госпіталізували з травмами голови та грудної клітини

У місті Каховка Херсонської області однокласники жорстоко побили 12-річного школяра. Про це повідомив ресурс "KHERSON.NET.UA"

У повідомленні йдеться про те, що у хлопця стався конфлікт з групою підлітків, який переріс у жорстоку бійку.

Підлітки так побили бідолаху, що йому знадобилася екстрена медична допомога. Хлопчика госпіталізували з черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео з жорстоким побиттям російського школяра - агресор топтався по голові хлопчика.

Раніше ми повідомляли, що школярі в РФ побили вчительку, яка заступилася за учня, прямо посеред уроку.

Також ми писали про те, як правильно вибирати няню. Таким питанням задалося багато батьків після побиття п'яною "помічницею" однорічної дитини.

Відео: РБК-Україна