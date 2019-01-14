ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Каховці група підлітків жорстоко розправилася над 12-річним школярем

STYLERПодії    14.01.2019 - 14:15
У Каховці група підлітків жорстоко розправилася над 12-річним школярем
Колаж РБК-Україна

Хлопчика госпіталізували з травмами голови та грудної клітини

У місті Каховка Херсонської області однокласники жорстоко побили 12-річного школяра. Про це повідомив ресурс "KHERSON.NET.UA"

У повідомленні йдеться про те, що у хлопця стався конфлікт з групою підлітків, який переріс у жорстоку бійку.

Підлітки так побили бідолаху, що йому знадобилася екстрена медична допомога. Хлопчика госпіталізували з черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео з жорстоким побиттям російського школяра - агресор топтався по голові хлопчика.

Раніше ми повідомляли, що школярі в РФ побили вчительку, яка заступилася за учня, прямо посеред уроку.

Також ми писали про те, як правильно вибирати няню. Таким питанням задалося багато батьків після побиття п'яною "помічницею" однорічної дитини.

Відео: РБК-Україна

Поліцейські, які побили 81-річного авіаконструктора, не відсторонені від служби "За твоїх синів": мережа обурена побиттям батька активіста Майдану
Новини України побиття
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся