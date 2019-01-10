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Избиение ребенка в Одессе: украинцам сообщили, как правильно выбирать няню

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 09:21

Видео: (YouTube/Cегодня)

Жительница Одессы сообщила в отделение полиции, что няня избила ее малолетнего сына. Новость разлетелась по всем социальным сетям, украинцы негодуют, поскольку не знают, как выбрать бебиситтера для своего малыша. О том, как правильно сделать выбор рассказали эксперты, передает Сегодня.

Родители все чаще ищут бебиситтера самостоятельно в интернете либо берут на работу проверенного человека, которого могут посоветовать знакомые или друзья. Множество сайтов пестрят объявлениями об услугах няни, где подробно расписан опыт и навыки девушек.

В резюме пишут об образовании психолога, свободном владении украинского языка и большого стажа. Однако эти данные ничем не подкреплены, поэтому нянь рекомендуется проверять в черных списках на тематических форумах либо в специализированных компаниях.

Избиение ребенка в Одессе: украинцам сообщили, как правильно выбирать нянюСкриншот видео: (YouTube/Cегодня)

Также можно нанять няню через кадровое агентство. По стоимости будет значительно дороже, однако компании обещают тщательную проверку. Они проверят их по базе МВД, черному списку, посмотрят данные трудовой и медицинской книжек, паспорта, а также документы об образовании. Порой просят о личной встрече.

Помимо этого, няням советуют присмотреться к семье, которая предлагает работу. Важно, чтобы у людей была сходная картина мира и взгляды на воспитание. Лучше сразу понять, легко ли вам взаимодействовать.

Напомним, что в Днепре мужчина убил восьмилетнего сына и повесился на дереве. Мужчина оставил предсмертную записку.

Ранее сообщалось о том, что полиция арестовала подозреваемого в убийстве четырех людей в Одесской области.

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