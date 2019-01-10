Побиття дитини в Одесі: українцям повідомили, як правильно обирати няню

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Мешканка Одеси повідомила у відділення поліції, що няня побила її малолітнього сина. Новина розлетілася по всім соціальним мережам, українці обурюються, оскільки не знають, як правильно обрати няню для свого малюка. Про те, як зробити вибір розповіли експерти, передає Сьогодні.

Батьки все частіше шукають бейбісітера самостійно в інтернеті або беруть на роботу перевірену людину, яку можуть порадити знайомі або друзі. Безліч сайтів рясніють оголошеннями про послуги няні, де детально розписаний досвід і навички дівчат.

В резюме жінки пишуть про освіту психолога, вільне володіння українською мовою та великий стаж. Однак ці дані нічим не підкріплені, тому нянь рекомендується перевіряти в чорних списках на тематичних форумах або в спеціалізованих компаніях.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Також можна найняти няню через кадрове агентство. За вартістю буде значно дорожче, однак компанії обіцяють ретельну перевірку. Вони перевірять їх по базі МВС, чорному списку, продивляться дані трудової та медичної книжок, паспорта, а також документи про освіту. Також просять про особисту зустріч.

Крім цього, няням також радять придивитися до сім'ї, яка пропонує роботу. Важливо, щоб у людей була подібна картина світу і погляди на виховання. Краще відразу зрозуміти, чи легко вам взаємодіяти.

Нагадаємо, що в Дніпрі чоловік убив восьмирічного сина і повісився на дереві. Чоловік залишив передсмертну записку.

Раніше повідомлялося про те, що поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві чотирьох людей в Одеській області.