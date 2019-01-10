ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Побиття дитини в Одесі: українцям повідомили, як правильно обирати няню

STYLERЖиття    10.01.2019 - 09:21

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Мешканка Одеси повідомила у відділення поліції, що няня побила її малолітнього сина. Новина розлетілася по всім соціальним мережам, українці обурюються, оскільки не знають, як правильно обрати няню для свого малюка. Про те, як зробити вибір розповіли експерти, передає Сьогодні.

Батьки все частіше шукають бейбісітера самостійно в інтернеті або беруть на роботу перевірену людину, яку можуть порадити знайомі або друзі. Безліч сайтів рясніють оголошеннями про послуги няні, де детально розписаний досвід і навички дівчат.

В резюме жінки пишуть про освіту психолога, вільне володіння українською мовою та великий стаж. Однак ці дані нічим не підкріплені, тому нянь рекомендується перевіряти в чорних списках на тематичних форумах або в спеціалізованих компаніях.

Побиття дитини в Одесі: українцям повідомили, як правильно обирати нянюСкріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Також можна найняти няню через кадрове агентство. За вартістю буде значно дорожче, однак компанії обіцяють ретельну перевірку. Вони перевірять їх по базі МВС, чорному списку, продивляться дані трудової та медичної книжок, паспорта, а також документи про освіту. Також просять про особисту зустріч.

Крім цього, няням також радять придивитися до сім'ї, яка пропонує роботу. Важливо, щоб у людей була подібна картина світу і погляди на виховання. Краще відразу зрозуміти, чи легко вам взаємодіяти.

Нагадаємо, що в Дніпрі чоловік убив восьмирічного сина і повісився на дереві. Чоловік залишив передсмертну записку.

Раніше повідомлялося про те, що поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві чотирьох людей в Одеській області.

Батько з пекла: чоловік по-звірячому побив сина металевою трубою Знайшли трирічну дівчинку, яку горе-мати залишила з незнайомцями
Новини України побиттядети
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся