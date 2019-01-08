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В Одессе няня избивала ребенка, полиция расследует дело

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 18:40
В Одессе няня избивала ребенка, полиция расследует дело
Коллаж: РБК-Украина

Няня все обвинения отрицает и заявляет, что ребенок получил увечья сам

Жительница Одессы обратилась в Шевченковское отделение полиции с заявлением, что няня избила ее малолетнего сына и у него осталось множество следов гематом лица. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Кроме того, у ребенка еще обнаружены повреждения головы и раны на верхней губе.

Правоохранители опросили няню потерпевшего ребенка. Она отрицает свою причастность к избиениям и заявляет, что ребенок сам получил травмы во время неоднократных падений.

Кроме того, няня сказала, что говорила 28-летней матери ребенка о его падениях.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая прояснит ситуацию и покажет степень тяжести телесных повреждений ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Мать ребенка с соцсетях рассказала о том, что 4 января она пришла с работы раньше, чем обычно и увидела, что старший ребенок без присмотра находится в квартире, а младший спит с няней. При этом у малыша весь рот был в крови, а на лице была видна гематома.

Напомним, что в Днепре мужчина убил восьмилетнего сына и повесился на дереве. Мужчина оставил предсмертную записку.

Ранее сообщалось о том, что полиция арестовала подозреваемого в убийстве четырех людей в Одесской области.

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