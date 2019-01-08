В Одесі няня била дитину, поліція розслідує справу

Колаж: РБК-Україна

Няня всі звинувачення відкидає і заявляє, що дитина отримав каліцтва сама

Мешканка Одеси звернулася до Шевченківського відділення поліції із заявою, що няня побила її малолітнього сина і в нього залишилося безліч слідів гематом обличчя. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Крім того, у дитини ще виявлені пошкодження голови і рани на верхній губі.

Правоохоронці опитали няню потерпілого дитини. Вона заперечує свою причетність до побиття і заявляє, що дитина сам отримав травми під час неодноразових падінь.

Крім того, няня сказала, що говорила 28-річної матері дитини про її падіннях.

Слідчі призначили судово-медичну експертизу, яка прояснить ситуацію і покаже ступінь тяжкості тілесних ушкоджень дитини.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Мати дитини з соцмережах розповіла про те, що 4 січня вона прийшла з роботи раніше, ніж звичайно, і побачила, що старша дитина без нагляду знаходиться в квартирі, а молодший спить з нянею. При цьому у малюка весь рот був у крові, а на обличчі було видно гематома.

Нагадаємо, що в Дніпрі чоловік убив восьмирічного сина і повісився на дереві. Чоловік залишив передсмертну записку.

Раніше повідомлялося про те, що поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві чотирьох людей в Одеській області.