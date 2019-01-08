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Двойная трагедия: в Днепре мужчина убил 8-летнего сына и повесился на дереве

STYLERПроисшествия    08.01.2019 - 16:15
Двойная трагедия: в Днепре мужчина убил 8-летнего сына и повесился на дереве
Коллаж РБК-Украина

По некоторым данным мужчина оставил предсмертную записку

Вчера, 7 января, в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина отправился на дачу вместе с 8-летним сыном. После того, как они перестали отвечать на телефонные звонки, жена позвонила в полицию. Об этом сообщил Информатор

Полицейские, приехавшие на место, обнаружили мужчину повешенным на дереве. Мальчик находился в авто, возле которого стоял баллон с неизвестным газом. Вентили на баллоне были открыты, а ребенок не подавал признаков жизни.

По предварительным заключениям судмедэкспертов, следов насильственной смерти на теле ребенка не было. По неподтвержденной информации, мужчина, оставил предсмертную записку, однако о ее содержании пока неизвестно.

Полиция открыла два уголовных производства - по п. 2 ч. 2 ст. 115 "очевидное убийство несовершеннолетнего" и по ч. 1 ст. 115 "самоубийство".

Кстати, вчера, 7 января, полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве в Одесской области, учинившего расправу над четырьмя людьми.

Напомним, в деле об убийстве студенток в Харькове появились новые загадочные подробности - убийца оставил предсмертную записку на могиле отца в Стамбуле.

Ранее мы сообщали о том, что судмедэксперты назвали неожиданную причину смерти девушки, которую обнаружили в чемодане - они опровергли гибель от передозировки наркотиков.

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