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Подвійна трагедія: у Дніпрі чоловік убив 8-річного сина і повісився на дереві

STYLERПодії    08.01.2019 - 16:15
Подвійна трагедія: у Дніпрі чоловік убив 8-річного сина і повісився на дереві
Колаж РБК-Україна

За деякими даними чоловік залишив передсмертну записку

Вчора, 7 січня, в одному з садових товариств у Придніпровську чоловік поїхав на дачу разом з 8-річним сином. Після того, як вони перестали відповідати на телефонні дзвінки, дружина зателефонувала в поліцію. Про це повідомив Інформатор.

Поліцейські, що приїхали на місце, знайшли чоловіка повішеним на дереві. Хлопчик перебував в авто, біля якого стояв балон з невідомим газом. Вентилі на балоні були відкриті, а дитина не подавала ознак життя.

За попередніми висновками судмедекспертів, слідів насильницької смерті на тілі дитини не було. За непідтвердженою інформацією, чоловік, залишив передсмертну записку, однак про її зміст поки невідомо.

Поліція відкрила дві кримінальні виробництва - по 2 ч. п. 2 ст. 115 "очевидне вбивство неповнолітнього" і по 1 ч. ст. 115 "самогубство".

До речі, вчора, 7 січня, поліція затримала підозрюваного у масовому вбивстві в Одеській області, який учинив розправу над чотирма людьми.

Нагадаємо, у справі про вбивство студенток у Харкові з'явилися нові загадкові подробиці - вбивця залишив передсмертну записку на могилі батька в Стамбулі.

Раніше ми повідомляли про те, що судмедексперти назвали несподівану причину смерті дівчини, яку виявили у валізі - вони спростували загибель від передозування наркотиків.

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