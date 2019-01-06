Сложили труп в чемодан: названа неожиданная причина смерти девушки

Видео: (youtube.com/ТСН)

4 января в Днепре в одном из мусорных баков в Новомосковском районе был найден чемодан, в котором лежал труп девушки. Резонансный инцидент до сих пор расследуется, однако медикам удалось определить причину смерти 19-летней Дарии Белоус. Об этом рассказывает отдел коммуникации ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Сообщается, что эксперты определили причину смерти девушки. По данным экспертизы она скончалась из-за тупой травмы шеи и механической асфиксии.

"Согласно справке судебно-медицинских экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии", — говорится в заявлении полиции.

Отметим, что механическую асфиксию определяют, как кислородное голодание, развившееся в результате физических воздействий, препятствующих дыханию, и сопровождающееся острым расстройством функций центральной нервной системы и кровообращения или как нарушение внешнего дыхания, вызванное механическими причинами, то есть удушье.

Дария Белоус (фото: instagram.com/daria_bilous18)

Также в полиции сообщили, что полиция уже работает со знакомыми убитой для выяснения обстоятельств инцидента.

"В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к указанному преступлению. Так, установлен круг знакомых убитой, с которыми в настоящее время работают следователи", – добавили в полиции.

В комментариях к сюжету ТСН украинцы отметили, что для поиска преступников следует использовать поиск по местонахождению телефона девушки.

"По местонахождению мобильного телефона и телефонов рядом с ним всех можно найти, если конечно полиция будет это делать﻿", - пишет один из пользователей.

Скриншот комментария (youtube.com/ТСН)

Следует напомнить, ранее обнаружились жуткие подробности смерти Дарии Белоус. Было установлено, что убитая девушка отмечала Новый год в неизвестной компании. 3 января она сообщала близким, что с ней все нормально, а уже 4 января полиция было заведено дело об умышленном убийстве.

Напомним, что в сентябре под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.

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