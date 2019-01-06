Склали труп у валізу: названа несподівана причина смерті дівчини

Відео: (youtube.com/ТСН)

4 січня в Дніпрі в одному із сміттєвих баків у Новомосковському районі було знайдено валізу, в якій лежав труп дівчини. Резонансний інцидент досі розслідується, однак медикам вдалося визначити причину смерті 19-річної Дарії Білоус. Про це розповідає відділ комунікації ГУ НПУ в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що експерти визначили причину смерті дівчини. За даними експертизи вона померла через тупої травми шиї і механічної асфіксії.

"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи смерть дівчини настала внаслідок тупої травми шиї і механічної асфіксії", — йдеться в заяві поліції.

Зазначимо, що механічну асфіксію визначають, як кисневе голодування, яке розвинулося в результаті фізичного впливу, що перешкоджає диханню, і яке супроводжується гострим розладом функцій центральної нервової системи і кровообігу або як порушення зовнішнього дихання, викликане механічними причинами, тобто придушення.

Дарія Білоус (фото: instagram.com/daria_bilous18)

Також у поліції повідомили, що поліція вже працює зі знайомими вбитої для з'ясування обставин інциденту.

"В рамках кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства, поліція вживає заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до зазначеного злочину. Так, встановлено коло знайомих вбитої, з якими в даний час працюють слідчі", – додали в поліції.

У коментарях до сюжету ТСН українці відзначили, що для пошуку злочинців слід використовувати пошук за місцезнаходженням телефону дівчини.

"За місцезнаходженням мобільного телефону і телефонів поруч з ним всіх можна знайти, якщо звичайно поліція буде це робити", - пише один з користувачів.

Скріншот коментаря (youtube.com/ТСН)

Слід нагадати, що раніше виявилися моторошні подробиці смерті Дарії Білоус. Було встановлено, що вбита дівчина відзначала Новий рік у невідомій компанії. 3 січня вона повідомляла близьким, що з нею все нормально, а вже 4 січня поліція було заведено справу про умисне вбивство.

Нагадаємо, що у вересні під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу з розчленованим тілом жінки.

Також ми писали про те, що користувачів мережі вразило загадкове вбивство українця, який приїхав із заробітків з Чехії, а потім зник.