В деле об убийстве студенток в Харькове появились новые загадочные подробности

Коллаж: РБК-Украина

Убийца прятался на кладбище в Стамбуле

Убийца двух студенток в Харькове оставил записку на могиле своего отца в Стамбуле. Местная полиция провела арест преступника прямо на кладбище. Об этом сообщает местное издание "ГородХ".

В записке, которую убийца оставил на кладбище говорится, что судьба уже наказала его, когда лишила отца. И теперь тюрьма – это не наказание для него, потому что с самым худшим наказанием он и так живет давно.

"В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание", - написал убийца девушек.

Фото: gx.net.ua

По словам студента из Турции, который учится в Харькове, преступнику осталось жить недолго, поскольку в турецких тюрьмах сокарменики лишают жизни тех, кто убивает женщин и детей.

В данное время родные собираются похоронить девушек. Местная пресса сообщает, что они были единственными детьми в своих семьях.

Фото: gx.net.ua

Отец одной из убитых рассказал, что у него нет детальной информации об убийстве, но он слышал об парне, который беспокоил девушек. Он также отметил, что его дочь Букет Йилдыз звонила родителям каждый день, а в тот трагический вечер звонка не было.

Родители попросили родственников сходить и проведать девушек, но им никто не открыл. После чего они вызвали полицию, которая в последствии взломала дверь съемной квартиры и обнаружила трупы девушек.

Видео: facebook.com/h.saltovka

Подозреваемый якобы признался, что давно подготавливал это убийство. Но в этой истории есть "белые пятна". На записях видеокамер из аэропорта Харькова парень поднимается на эскалаторе в зону контроля, машет кому-то рукой и шлет воздушные поцелуи. С кем он прощался остается загадкой.

Фото: gx.net.ua

Стоит отметить, что подозреваемого в убийствах девушек зовут Цокмез Гусну Цан. Он бывший парень Букет Йилдыз и прилетел в Харьков из Турции накануне Нового года.

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Напомним, что погибшие девушки Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей были студентками медфакультета ХНУ им. Каразина. Убийца несколько раз прилетал в Харьков к своей возлюбленной и в одном из местных ТРЦ между ним и девушкой произошел публичный скандал.

В новогоднюю ночь он перерезал обеим девушкам горло, а уже 2 января пересек границу Турции.