"Эту красоту угробили": фото зверски убитых в Харькове студенток

Коллаж РБК-Украина

Родители Хюснюбеи Зейнеп потеряли единственную дочь

Иностранные студентки, зверски убитые в Харькове, были красавицами. Нам удалось найти фотографии 22-летней Букет Йилдыз и 20-летней Зейнеп Хюснюбеи.

На них девушки-студентки Медицинского факультета ХНУ им. Каразина улыбчивые и счастливые.

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Одна из женщин, которая была знакома с Хюснюбеи, написала в социальной сети трогательные слова, опубликовав фото девушки: "Эту красоту угробили".

Хюснюбеи Зейнеп (фото: facebook.com)

Известно, что Хюснюбеи была единственной дочерью в семье...

Хюснюбеи Зейнеп (фото: facebook.com)

Вероятным убийцей девушек является бывший бойфренд Хюснюбеи, гражданин Турции по имени Хюсюнджян. Именно на него девушка жаловалась своим родным по телефону в последнее время.

Йилдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп в компании Хюсюнджяна (фото: facebook.com/Харьков SOS)

Во время последней их встречи между парой произошел публичный скандал в ТРЦ "Караван". Велась беседа на повышенных тонах и за студентку стали заступаться посетители. Мужчина тогда ушел. Но в новогоднюю ночь он явился на съемную квартиру девушек (подруги сами открыли ему дверь) и перерезал каждой из них горло. Второго января Хюсюнджян уехал из Украины.

Место происшествия (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее в сети показали фото одного из фигурантов в деле об убийстве иностранных студенток.