ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Эту красоту угробили": фото зверски убитых в Харькове студенток

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 17:52
"Эту красоту угробили": фото зверски убитых в Харькове студенток
Коллаж РБК-Украина

Родители Хюснюбеи Зейнеп потеряли единственную дочь

Иностранные студентки, зверски убитые в Харькове, были красавицами. Нам удалось найти фотографии 22-летней Букет Йилдыз и 20-летней Зейнеп Хюснюбеи.

На них девушки-студентки Медицинского факультета ХНУ им. Каразина улыбчивые и счастливые.

&quot;Эту красоту угробили&quot;: фото зверски убитых в Харькове студенток

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

&quot;Эту красоту угробили&quot;: фото зверски убитых в Харькове студенток

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Одна из женщин, которая была знакома с Хюснюбеи, написала в социальной сети трогательные слова, опубликовав фото девушки: "Эту красоту угробили".

&quot;Эту красоту угробили&quot;: фото зверски убитых в Харькове студенток

Хюснюбеи Зейнеп (фото: facebook.com)

Известно, что Хюснюбеи была единственной дочерью в семье...

 

Хюснюбеи Зейнеп (фото: facebook.com)

Вероятным убийцей девушек является бывший бойфренд Хюснюбеи, гражданин Турции по имени Хюсюнджян. Именно на него девушка жаловалась своим родным по телефону в последнее время. 

&quot;Эту красоту угробили&quot;: фото зверски убитых в Харькове студенток

Йилдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп в компании Хюсюнджяна (фото: facebook.com/Харьков SOS)

Во время последней их встречи между парой произошел публичный скандал в ТРЦ "Караван". Велась беседа на повышенных тонах и за студентку стали заступаться посетители. Мужчина тогда ушел. Но в новогоднюю ночь он явился на съемную квартиру девушек (подруги сами открыли ему дверь) и перерезал каждой из них горло. Второго января Хюсюнджян уехал из Украины.

&quot;Эту красоту угробили&quot;: фото зверски убитых в Харькове студенток

Место происшествия (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее в сети показали фото одного из фигурантов в деле об убийстве иностранных студенток.

Трагедия в Харькове: появилось фото студенток в компании убийцы Появилось фото фигуранта в деле об убийстве харьковских студенток
Новости Украины Харьковстуденты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь