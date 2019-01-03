Появилось фото фигуранта в деле об убийстве харьковских студенток

Коллаж РБК-Украина

Полиция ищет Альмадани Адель Тайсира

В сети показали фото одного из фигурантов в деле об убийстве двух иностранных студенток в Харькове, чьи тела были найдены в многоэтажке на Валентиновской, 13-А.

В Facebook-сообществе "ХС • Харьков" рассказали, что полиция разыскивает уроженца Турции 1992 года рождения по имени Альмадани Адель Тайсир.

Некоторые СМИ предположили, что именно этот молодой человек и является тем экс-бойфрендом, на которого незадолго до трагедии жаловалась своим родителям одна из погибших девушек.

Полиция разыскивает Альмадани Адель Тайсир (facebook.com/h.saltovka)

Полиция разыскивает Альмадани Адель Тайсир (facebook.com/h.saltovka)

Но скорее всего, этот мужчина является хозяином квартиры, где "копы" нашли залитые кровью тела студенток. По словам соседей, хозяин этой квартиры проживает в Москве.

Кстати, перед Новым годом, в этом же доме (в другом подъезде) в ванне с горячей водой было найдено тело его бабушки этого мужчины. Тело пролежало 10 суток. На газовой плите включены были четыре конфорки. В тот раз, чтобы открыть квартиру, соседям (тревогу, обеспокоившись отсутствием старушки, забили именно они) пришлось вызывать его мать, которая находилась в монастыре в Полтавской области.

Скриншот (facebook.com/Харьков SOS)

Как бы там ни было, если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба немедленно сообщить по телефону "102" или 0800-50-02-02.

Добавим, что, судя по паспорту, Альмадани Адель Тайсир является гражданином Украины.

Видео: YouTube/Адель Альмадани

Напомним, что третьего января полиция обнаружила в арендованной квартире на Салтовке тела двух студенток второго курса Харьковского национального университета им. Каразина. Девушки из Турции учились на Медицинском факультете. Убийце "светит" от 10 до 15 лет лишения свободы.

Место происшествия (фото: hk.npu.gov.ua)

Также мы писали о том, что собачником, который убил молодого мужчину на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве, оказался бывший боксер Петр Очеретяный. Его разыскивает полиция.