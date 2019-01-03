Бывший боксер: названо имя собачника-убийцы из Киева (фото)

Коллаж РБК-Украина

Убийцей 26-летнего киевлянина на Печерске оказался боксер-тяжеловес

Собачником, который убил молодого мужчину на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве, оказался житель столицы Петр Очеретяный. Сейчас этот мужчина 1982 года рождения в активном розыске.

Правоохранители просят всех, кто знает о местоположении предполагаемого 36-летнего убийцы, звонить "102" или в Печерское управление полиции.

Известно, что Очеретяный является боксером (или занимался ранее этим видом спорта). Он учувствовал в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес). Согласно данным профильных сайтов, последний свой бой Петр провел еще в мае 2009 года в столичном Дворце Спорта.

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Отметим, что ранее свидетели описывали мужчину как кавказца из-за его густой бороды.

Фоторобот подозреваемого (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что погибшим от одного удара этого собачника в центре столицы был 26-летний Василий Хмелюк.

Василий работал в Управлении госохраны, которое обеспечивает безопасность первых лиц государства. Судя по Instagram его молодой жены, он активно занимался спортом, принимал участие в спортивных соревнованиях по рукопашному бою и много путешествовал.