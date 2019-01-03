Колишній боксер: названо ім'я собачника-вбивці з Києва (фото)

Вбивцею 26-річного киянина на Печерську виявився боксер-важковаговик
Собачником, який убив молодого чоловіка на території ЖК "Французький квартал" у Києві, виявився мешканець столиці Петро Очеретяний. Зараз цей чоловік 1982 року народження в активному розшуку.
Правоохоронці просять усіх, хто знає про місцезнаходження передбачуваного 36-річного вбивці, телефонувати "102" або в Печерське управління поліції.
Відомо, що Очеретяний є боксером (або займався раніше цим видом спорту). Він брав участь у різних змаганнях у ваговій категорії до 90 кг (важка вага).
Згідно з даних профільних сайтів, останній свій бій Петро провів ще в травні 2009 року в столичному Палаці Спорту.
Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)
Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)
Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)
Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)
Відзначимо, що раніше свідки описували чоловіка як кавказця через його густу бороду.
Фоторобот підозрюваного (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що загиблим від одного удару цього собачника в центрі столиці був 26-річний Василь Хмелюк.
Василь працював в Управлінні держохорони, яке забезпечує безпеку перших осіб держави. Судячи з Instagram його молодої дружини, він активно займався спортом, брав участь у спортивних змаганнях з рукопашного бою та багато подорожував.