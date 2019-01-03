З'явилося фото фігуранта у справі про вбивство харківських студенток

Колаж РБК-Україна

Поліція шукає Альмадані Адель Тайсіра

У мережі показали фото одного з фігурантів у справі про вбивство двох іноземних студенток у Харкові, чиї тіла були знайдені в багатоповерхівці на Валентинівській, 13-А.

В Facebook-спільноті "ХС • Харків" розповіли, що поліція розшукує уродженця Туреччини 1992 року народження по імені Альмадані Адель Тайсір.

Деякі ЗМІ припустили, що саме цей молодий чоловік і є тим екс-бойфрендом, на якого незадовго до трагедії скаржилася своїм батькам одна із загиблих дівчат.

Поліція розшукує Альмадани Адель Тайсір (facebook.com/h.saltovka)

Поліція розшукує Альмадани Адель Тайсір (facebook.com/h.saltovka)

Але, швидше за все, цей чоловік є господарем квартири, де "копи" знайшли залиті кров'ю тіла студенток. За словами сусідів, господар цієї квартири проживає в Москві.

До речі, перед Новим роком, у цьому ж будинку (в іншому під'їзді) у ванні з гарячою водою було знайдене тіло його бабусі цього чоловіка. Тіло пролежало 10 діб. На газовій плиті були включені чотири конфорки. Того разу, щоб відкрити квартиру, сусідам (тривогу, занепокоєні відсутністю старенької, забили саме вони) довелося викликати його матір, яка перебувала в монастирі в Полтавській області.

Скріншот (facebook.com/Харків SOS)

Як би там не було, якщо вам відомо про місцезнаходження даного громадянина, прохання негайно повідомити за телефоном "102" або 0800-50-02-02.

Додамо, що, судячи по паспорту, Альмадані Адель Тайсір є громадянином України.

Відео: YouTube/Адель Альмадани

Нагадаємо, що третього січня поліція виявила в орендованій квартирі на Салтівці тіла двох студенток другого курсу Харківського національного університету ім. Каразіна. Дівчата з Туреччини вчилися на Медичному факультеті. Вбивці "світить" від 10 до 15 років позбавлення волі.

Місце події (фото: hk.npu.gov.ua)

Також ми писали про те, що собачником, який убив молодого чоловіка на території ЖК "Французький квартал" в Києві, виявився колишній боксер Петро Очеретяний. Його розшукує поліція.