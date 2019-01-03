Одна из девушек жаловалась на бывшего: детали убийства студенток в Харькове

Видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області
В Харькове убили двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Их тела были найдены полицейскими в одном из многоэтажных домов по улице Валентиновской, 13-А на самом крупном жилмассиве города - Салтовке.
Как стало известно, девушки были студентками второго курса Харьковского национального университета им. Каразина. Они учились на Медицинском факультете.
По информации правоохранителей, обе девушки были гражданками Турции. Представителям посольства уже сообщили о смерти студенток. Сейчас чиновники связываются с семьями погибших.
У Харкові в квартирі знайшли тіла двох студенток
Дві студентки, яких знайшли мертвими сьогодні у будинку на вулиці Валентинівській, 13-А, навчалися у Харківському національному університеті ім. Каразіна на другому курсі медичного факультету. Про це кореспондентам UA: Харків розповів почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий. За його словами, посольство Туреччини вже сповістили про смерть студенток. Нині посольство має зв'язатися із родинами загиблих. У консульстві чекають на інформацію про обставини загибелі дівчат. За словами речниці Головного управління Нацполіції у Харківській області Оксани Калмикової, загиблим студенткам було 20 і 22 роки. Як повідомляє кореспондент UA: Харків з місця події, нині поліцейські опитують мешканців будинку.Опубліковано UA: Харків Четвер, 3 січня 2019 р.
Видео: facebook.com/ua.kharkiv.nstu
По информации местного издания NewsRoom, одна из студенток незадолго до трагедии жаловалась своим родителям на бывшего бойфренда - уроженца Турции. Молодая студенка говорила, что якобы он преследовал ее.
Скриншоты из видео
Сейчас правоохранители опрашивают жителей дома, разыскивают бывшего ухажера погибшей и арендатора квартиры, чтобы выйти на след убийцы. Преступнику "светит" от 10 до 15 лет тюрьмы.
Фото с места происшествия (facebook.com/Харьков SOS)
Напомним, что студенток начали искать вечером второго января. По просьбе родственников из Турции, обеспокоенных тем, что девушки третий день не выходят на связь, их 19-летний земляк пытался достучаться до арендованной ими квартиры, но его усилия оказались безрезультатными. Утром третьего января дверь в квартиру взломали полицейские. Правоохранители обнаружили там два трупа.
Место происшествия (фото: hk.npu.gov.ua)
Также мы писали о том, что собачником, который убил молодого мужчину на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве, оказался бывший боксер Петр Очеретяный.