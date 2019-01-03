Одна из девушек жаловалась на бывшего: детали убийства студенток в Харькове

Дві студентки, яких знайшли мертвими сьогодні у будинку на вулиці Валентинівській, 13-А, навчалися у Харківському національному університеті ім. Каразіна на другому курсі медичного факультету. Про це кореспондентам UA: Харків розповів почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий. За його словами, посольство Туреччини вже сповістили про смерть студенток. Нині посольство має зв'язатися із родинами загиблих. У консульстві чекають на інформацію про обставини загибелі дівчат. За словами речниці Головного управління Нацполіції у Харківській області Оксани Калмикової, загиблим студенткам було 20 і 22 роки. Як повідомляє кореспондент UA: Харків з місця події, нині поліцейські опитують мешканців будинку.