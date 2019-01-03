Одна з дівчат скаржилася на колишнього: деталі вбивства студенток в Харкові

Відео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області

У Харкові вбили двох іноземних студенток 20 і 22 років. Їхні тіла були знайдені поліцією в одному з багатоповерхових будинків по вулиці Валентинівській, 13-А на найбільшому житловому масиві міста - Салтівці.

Як стало відомо, дівчата були студентками другого курсу Харківського національного університету ім. Каразіна. Вони навчалися на Медичному факультеті.

За інформацією правоохоронців, обидві дівчини були громадянками Туреччини. Представникам посольства вже повідомили про смерть студенток. Зараз чиновники зв'язуються сім'ями загиблих.

У Харкові в квартирі знайшли тіла двох студенток Дві студентки, яких знайшли мертвими сьогодні у будинку на вулиці Валентинівській, 13-А, навчалися в Харківському національному університеті ім. Каразіна на іншому курси медичного факультету. Про це кореспондентам UA: Харків розповів почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий. За його словами, посольство Туреччини вже сповістили про смерть студенток. Нині посольство має зв'язатися із батьківщинами загиблих. У консульстві чекають на інформацію про обставини загибелі дівчат. За словами речниці Головного управління Нацполіції у Харківській області Оксани Калмикової, загиблим студенткам було 20 і 22 роки. Як повідомляє кореспондент UA: Харків з місця події, коли поліцейські опитують мешканців будинку. Опубліковано UA: Харків Четвер, 3 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

За інформацією місцевого видання NewsRoom, одна зі студенток незадовго до трагедії скаржилася своїм батькам на колишнього бойфренда - уродженця Туреччини. Молода студенка говорила, що нібито він переслідував її.

Скріншоти з відео

Зараз правоохоронці опитують мешканців будинку, розшукують колишнього залицяльника загиблої та орендаря квартири, щоб вийти на слід вбивці. Злочинцеві "світить" від 10 до 15 років в'язниці.

Фото з місця події (facebook.com/Харьков SOS)

Нагадаємо, що студенток почали шукати ввечері другого січня. На прохання родичів з Туреччини, стурбованих тим, що дівчата третій день не виходять на зв'язок, їхній 19-річний земляк намагався достукатися до орендованої ними квартири, але його зусилля виявилися марними. Вранці третього січня двері в квартиру зламали поліцейські. Правоохоронці виявили там два трупи.

Місце події (фото: hk.npu.gov.ua)

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