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Трагедия в Харькове: появилось фото студенток в компании убийцы

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 13:52
Трагедия в Харькове: появилось фото студенток в компании убийцы
Коллаж РБК-Украина

В сети рассказали об убийце студенток Букет и Зейнеп, которым оказался их общий знакомый Хюсюнджян

Cтали известны имена студенток ХНУ им. Каразина, чьи залитые кровью тела были обнаружены на съемной харьковской квартире.

Как сообщили администраторы страницы "Харьков SOS" в Facebook, девушек звали Йилдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп. Одна родом из Измира, другая - из Хатайя.

Кроме того, стало известно имя главного подозреваемого в двойном убийстве. Отмечается, что именно на мужчину, который на фото с девушками, жаловалась одна из студенток своим родственникам. Его имя Хюсюнджян. 

Трагедия в Харькове: появилось фото студенток в компании убийцы

Йилдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп в компании Хюсюнджяна (фото: facebook.com/Харьков SOS)

Этот персонаж несколько раз прилетал в Харьков на свидания со свей возлюбленной. Но в последнее время отношения между молодыми людьми испортились, а во время последнего визита Хюсюнджяна, между парой произошел публичный скандал. Это произошло в одном из харьковских ТРЦ.

"Беседа велась на повышенных тонах и за студентку стали заступаться посетители ТРЦ. Не желая публичности, экс-жених представился им как "Мистер Икс" и покинул место конфликта", - говорится в посте.

Напомним, что в новогоднюю ночь Хюсюнджян с особой жестокостью расправился с Букет и Зейнеп, перерезав каждой из них горло. После этого, 2 января, гражданин Турции пересек границу Украины.

Трагедия в Харькове: появилось фото студенток в компании убийцы

Скриншот поста (facebook.com/Харьков SOS)

Ранее в сети показали фото одного из фигурантов в деле об убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

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