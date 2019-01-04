Трагедія в Харкові: з'явилося фото студенток в компанії вбивці

Колаж РБК-Україна

У мережі розповіли про вбивцю студенток Букет і Зейнеп, яким виявився їхній спільний знайомий Хюсюнджян

Стали відомі імена студенток ХНУ ім. Каразіна, чиї залиті кров'ю тіла були виявлені на харківській квартирі.

Як повідомили адміністратори сторінки "Харків SOS" у Facebook, дівчат звали Йилдиз Букет и Хюснюбеі Зейнеп. Одна родом з Ізміра, інша - з Хатайя.

Крім того, стало відоме ім'я головного підозрюваного у подвійному вбивстві. Відзначається, що саме на чоловіка, який на фото з дівчатами, скаржилася одна зі студенток своїм родичам. Його ім'я Хюсюнджян.

Йилдиз Букет и Хюснюбеі Зейнеп в компанії Хюсюнджяна (фото: facebook.com/Харьков SOS)

Цей персонаж кілька разів прилітав у Харків на побачення зі своєю коханою. Але останнім часом відносини між молодими людьми зіпсувалися, а під час останнього візиту Хюсюнджяна, між парою відбувся публічний скандал. Це сталося в одному з харківських ТРЦ.

"Бесіда велася на підвищених тонах і за студентку стали заступатися відвідувачі ТРЦ. Не бажаючи публічності, екс-наречений представився їм як "Містер Ікс" і покинув місце конфлікту", - йдеться в пості.

Нагадаємо, що в новорічну ніч Хюсюнджян з особливою жорстокістю розправився з Букет і Зейнеп, перерізавши кожній з них горло. Після цього, 2 січня, громадянин Туреччини перетнув кордон України.

Скріншот поста (facebook.com/Харьков SOS)

Раніше в мережі показали фото одного з фігурантів у справі про вбивство двох іноземних студенток в Харкові.