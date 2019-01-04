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"Цю красу угробили": фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

STYLERЖиття    04.01.2019 - 17:52
"Цю красу угробили": фото жорстоко вбитих у Харкові студенток
Колаж РБК-Україна

Батьки Хюснюбеі Зейнеп втратили єдину доньку

Іноземні студентки, жорстоко убиті в Харкові, були красунями. Нам вдалося знайти фотографії 22-річної Букет Йилдиз і 20-річної Зейнеп Хюснюбеі.

На них дівчата-студентки Медичного факультету ХНУ ім. Каразіна усміхнені і щасливі.

&quot;Цю красу угробили&quot;: фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

Зейнеп Хюснюбеі (фото: facebook.com)

&quot;Цю красу угробили&quot;: фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

Букет Йилдиз (фото: facebook.com)

Одна з жінок, яка була знайома з Хюснюбеі, написала в соціальній мережі зворушливі слова, опублікувавши фото дівчини: "Цю красу угробили".

&quot;Цю красу угробили&quot;: фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

Хюснюбеі Зейнеп (фото: facebook.com)

Відомо, що Хюснюбеі була єдиною донькою в сім'ї...

 

Хюснюбеи Зейнеп (фото: facebook.com)

Імовірним убивцею дівчат є колишній бойфренд Хюснюбеі, громадянин Туреччини по імені Хюсюнджян. Саме на нього дівчина скаржилася своїм рідним по телефону останнім часом.

&quot;Цю красу угробили&quot;: фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

Йилдиз Букет і Хюснюбеі Зейнеп в компанії Хюсюнджяна (фото: facebook.com/Харьков SOS)

Під час останньої їхньої зустрічі між парою відбувся публічний скандал в ТРЦ "Караван". Велася розмова на підвищених тонах і за студентку стали заступатися відвідувачі. Чоловік тоді пішов. Але в новорічну ніч він з'явився на зйомну квартиру дівчат (подруги самі відкрили йому двері) і перерізав кожній з них горло. Другого січня Хюсюнджян виїхав з України.

&quot;Цю красу угробили&quot;: фото жорстоко вбитих у Харкові студенток

Місце події (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше в мережі показали фото одного з фігурантів у справі про вбивство іноземних студенток.

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