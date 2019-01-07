У справі про вбивство студенток у Харкові з'явилися нові загадкові подробиці

Колаж: РБК-Україна

Вбивця ховався на кладовищі в Стамбулі

Вбивця двох студенток у Харкові залишив записку на могилі свого батька в Стамбулі. Місцева поліція провела арешт злочинця прямо на кладовищі. Про це повідомляє місцеве видання "ГородХ".

У записці, яку вбивця залишив на кладовищі йдеться про те, що доля вже покарала його, коли позбавила батька. І тепер в'язниця – це не покарання для нього, тому що з найгіршим покаранням він і так живе давно.

"В цьому світі немає справедливості. Навіть якщо мене посадять на 100 років у в'язниці, все одно я кожен день несу своє покарання", - написав вбивця дівчат.

Фото: gx.net.ua

За словами студента з Туреччини, який навчається в Харкові, злочинцеві залишилося жити недовго, оскільки у турецьких в'язницях сокарменики позбавляють життя тих, хто вбиває жінок і дітей.

В даний час рідні збираються поховати дівчат. Місцева преса повідомляє, що вони були єдиними дітьми у своїх сім'ях.

Фото: gx.net.ua

Батько однієї з убитих розповів, що у нього немає детальної інформації про вбивство, але він чув про хлопця, який турбував дівчат. Він також зазначив, що його дочка Букет Йилдыз дзвонила батькам кожен день, а в той трагічний вечір дзвінка не було.

Батьки попросили родичів сходити і провідати дівчат, але їм ніхто не відкрив. Після чого вони викликали поліцію, яка зламала двері найманої квартири і виявила трупи дівчат.

Відео: facebook.com/h.saltovka

Підозрюваний нібито зізнався, що давно готував це вбивство. Але в цій історії є "білі плями". На записах відеокамер з аеропорту Харкова хлопець піднімається на ескалаторі в зону контролю, махає комусь рукою і шле повітряні поцілунки. З ким він прощався залишається загадкою.

Фото: gx.net.ua

Варто зазначити, що підозрюваного у вбивствах дівчат звуть Цокмез Гусну Цан. Він колишній хлопець Букет Йилдыз і прилетів у Харків з Туреччини напередодні Нового року.

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що загиблі дівчата Букет Йилдыз і Зейнеп Хусюнбей були студентками медфакультету ХНУ ім. Каразіна. Вбивця кілька разів прилітав у Харків до своєї коханої і в одному з місцевих ТРЦ між ним і дівчиною відбувся публічний скандал.

У новорічну ніч він перерізав обом дівчатам горло, а вже 2 січня перетнув кордон Туреччини.