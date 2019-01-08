ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Топтався по голові: в мережі показали відео жорстокого побиття школяра

STYLERЖиття    08.01.2019 - 15:23

Відео: youtube.com

Жорстоку розправу влаштував школяр над своїм однолітком у Ростові-на-Дону - він бив його кулаком у голову, а потім ногою - практично стрибав по голові хлопчика. Відео побиття поширили в російських соцмережах.

На відео за розправою спостерігає близько десятка хлопців - деякі підбурюють агресора, а інші стоять осторонь і спостерігають. Через кілька секунд на забіяк з вікна почала кричати жінка з погрозами викликати поліцію. А інший підліток відтяг агресора від жертви.

До побитого хлопчика підбігли однолітки - через деякий час він повільно піднявся і самостійно пішов у бік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліцейські жорстоко побили 81-річного авіаконструктора, і досі не відсторонені від служби.

Також ми писали про те, що на Західній Україні побили батька активіста Майдану через заяву сина про незаконну вирубку лісу.

Раніше ми публікували відео, на якому водій "Жигулів" б'є пішоходів, що переходять дорогу у недозволеному місці.

Поліцейські, які побили 81-річного авіаконструктора, не відсторонені від служби
Новини України побиттяшкола
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся