Топтався по голові: в мережі показали відео жорстокого побиття школяра

Відео: youtube.com

Жорстоку розправу влаштував школяр над своїм однолітком у Ростові-на-Дону - він бив його кулаком у голову, а потім ногою - практично стрибав по голові хлопчика. Відео побиття поширили в російських соцмережах.

На відео за розправою спостерігає близько десятка хлопців - деякі підбурюють агресора, а інші стоять осторонь і спостерігають. Через кілька секунд на забіяк з вікна почала кричати жінка з погрозами викликати поліцію. А інший підліток відтяг агресора від жертви.

До побитого хлопчика підбігли однолітки - через деякий час він повільно піднявся і самостійно пішов у бік.

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