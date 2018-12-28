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Перебігали дорогу: водій жорстоко побив пішоходів-порушників (відео)

STYLERПодії    28.12.2018 - 22:23
Перебігали дорогу: водій жорстоко побив пішоходів-порушників (відео)
Ілюстративне фото: pixabay.com

Водій на "Жигулях" трохи не збив собаку жінки

Відеокамера в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) зафіксувала інцидент між водієм і пасажирами, які переходили дорогу в недозволеному місці. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

Перебігали дорогу: водій жорстоко побив пішоходів-порушників (відео)

Скріншот відео "Київ Оперативний" (facebook.com/groups/)

На відео троє пішоходів - двоє чоловіків і жінка з собакою неспішно переходили дорогу в недозволеному місці.

Після того, як "Жигулі" ледь не збило собаку, розлючений водій вискочив з авто і накинувся на пасажирів. Він вдарив жінку кулаком в обличчя, після чого та впала в замет, потім так само завалив прямо посеред дороги чоловіка.

Відео: "Київ Оперативний" (facebook.com/groups/)

Користувачі соцмережі залишили безліч коментарів, в яких практично одноголосно підтримали водія.

"Третього треба було ще врізати! Шкода тільки собаку, що за дятлами бігла", - написала Юлія Миколаєнко.

"В даному випадку вона не жінка а порушник ПДР", - зазначив Ігор Лесик.

"Все правильно зробив", - підтримав Валерій Обапіл.

Перебігали дорогу: водій жорстоко побив пішоходів-порушників (відео)

Скріншот коментарів ("Київ Оперативний": facebook.com/groups/)

Нагадаємо, раніше ми публікували фото страшної ДТП у Києві.

Також ми писали про те, як у Києві жінка викрала авто і влетів у стовп.

До речі, ми говорили про подробиці ДТП за участю маршрутки та вантажівки, які озвучила поліція.

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