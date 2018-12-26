Машини в мотлох: у Києві сталося серйозне ДТП (фото)

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Є постраждалі, їх стан уточнюється

Увечері, 26 грудня, у Києві відбулося серйозне ДТП за участю двох іномарок - "Mitsubishi" та "Hyundai". Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

Фото з місця ДТП: facebook.com/KyivOperativ/

Аварія сталася на Харківській площі. На місце прибула бригада "швидкої допомоги" - лікарі оглядають потерпілих. Їх кількість, а також складність травм уточнюється.

Судячи з фото, водій "Mitsubishi" протаранив бічну частину "Hyundai", яка є автомобілем служби пасажироперевезень "Uber", з боку пасажира.

Фото з місця аварії: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, раніше ми писали про шалену викрадачку, яка на автомобілі знесла стовп.

Читайте також: Як не загинути під час ДТП: експерти назвали найнебезпечніше місце в автомобілі.

Також раніше ми публікували новину про те, як у Києві п'яний водій "припаркувався" у двері нічного клубу.

Відео РБК-Україна