ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Машини в мотлох: у Києві сталося серйозне ДТП (фото)

STYLERПодії    26.12.2018 - 23:43
Машини в мотлох: у Києві сталося серйозне ДТП (фото)
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Є постраждалі, їх стан уточнюється

Увечері, 26 грудня, у Києві відбулося серйозне ДТП за участю двох іномарок - "Mitsubishi" та "Hyundai". Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

Машини в мотлох: у Києві сталося серйозне ДТП (фото)

Фото з місця ДТП: facebook.com/KyivOperativ/

Аварія сталася на Харківській площі. На місце прибула бригада "швидкої допомоги" - лікарі оглядають потерпілих. Їх кількість, а також складність травм уточнюється.

Судячи з фото, водій "Mitsubishi" протаранив бічну частину "Hyundai", яка є автомобілем служби пасажироперевезень "Uber", з боку пасажира.

 

Фото з місця аварії: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, раніше ми писали про шалену викрадачку, яка на автомобілі знесла стовп.

Читайте також: Як не загинути під час ДТП: експерти назвали найнебезпечніше місце в автомобілі.

Також раніше ми публікували новину про те, як у Києві п'яний водій "припаркувався" у двері нічного клубу.

Відео РБК-Україна

Ратрак переїхав туристку: свідок розповіла усі деталі інциденту Під Києвом у ДТП з автобусом постраждали 8 людей
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся