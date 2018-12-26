Машины в хлам: в Киеве случилось серьезное ДТП (фото)

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Есть пострадавшие - их состояние уточняется

Вечером, 26 декабря, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок - "Mitsubishi" и "Hyundai". Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото с места ДТП: facebook.com/KyivOperativ/

Авария случилась на Харьковской площади. На место прибыла бригада "скорой помощи" - врачи осматривают потерпевших. Их количество, а также сложность травм уточняется.

Судя по фото, водитель "Mitsubishi" протаранил боковую часть "Hyundai", которая является автомобилем службы пассажироперевозок "Uber", со стороны пассажира.

Фото с места аварии: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее мы писали о шальной угонщице, которая на ворованном автомобиле снесла столб.

Читайте также: Как не погибнуть при ДТП: эксперты назвали самое опасное место в автомобиле.

Также ранее мы публиковали новость о том, как в Киеве пьяный водитель "припарковался" в дверь ночного клуба.

Видео РБК-Украина