"Сильно хотел тусоваться": в Киеве пьяный водитель "припарковался" в дверь ночного клуба

Коллаж (РБК-Украина)

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве 22 декабря поймали пьяного водителя автомобиля Toyota. Он чуть не сбил трех людей и пытался въехать в ночной клуб Heaven (находится на улице Гринченко) прямо на машине. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. От прохождения алкотеста мужчина отказался.

"Алексей Сергеевич так сильно хотел тусоваться в клубе Heaven, что решил не терять время на парковку и т.д., а просто прямиком заехать на своей Toyota ( AA7731IK) внутрь. Его не смущало то, что он едва не сбил сразу трех человек, потому что он "в дрова готовый". От прохождения теста на состояние опьянения отказался, говорит "не могу, камандир", - сказано в сообщении.

Фото: в Киеве поймали пьяного водителя (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы сообщали, в ночь на 21 декабря патрульные хотели остановить Daewoo Lanos в Деснянском районе Киева, но водитель проигнорировал требование и пытался скрыться.

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