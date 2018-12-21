Погоня в Киеве: пьяный полицейский устроил ДТП (фото)

Коллаж РБК-Украина

Водитель Lanos в три часа ночи устроил погоню, которая началась на улице Оноре де Бальзака

В ночь на 21 декабря патрульные хотели остановить Daewoo Lanos в Деснянском районе Киева, но водитель проигнорировал требование и пытался скрыться, сообщает Информатор.

Патрульная служба начала преследовать автомобиль Lanos, который пытался скрыться, двигаясь по Северному мосту в сторону правого берега.

Фото: kiev.informator.ua

В ходе движения Lanos пытался таранить патрульный автомобиль и не раз создавал аварийные ситуации. Сообщается, что при этом никто не пострадал.

Остановить Lanos патрульным удалось только на перекрестке проспекта Степана Бандеры и улицы Иорданской, где машину занесло и она зацепила забор. После этого водитель все же попытался скрыться, но полицейским удалось его достать из авто.

Фото: kiev.informator.ua

По словам правоохранителей, водитель Lanos вел себя агрессивно и был в состоянии алкогольного опьянения. При этом он заявил, что является сотрудником правоохранительных органов.

В машине нарушитель был не один, с ним еще ехала девушка. Когда водителю предложили пройти алко-тест, он заявил, что за рулем был не он, а девушка. Кроме того мужчине предлагали пройти тест на Драггер, но он также отказался.

На мужчину составлены административные материалы по нескольким статьям.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Ровно полиция вела погоню за авто, в котором кроме водителя была его жена и малолетняя дочь. Чтобы остановить внедорожник правоохранители открыли огонь.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел интересный случай. В Деснянском районе под колесами Hyundai погиб мужчина, который до этого украл вещи в одном из магазинов.

Видео: РБК-Украина