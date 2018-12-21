Погоня у Києві: п'яний поліцейський влаштував ДТП (фото)

Колаж РБК-Україна

Водій Lanos в три години ночі влаштував погоню, яка почалася на вулиці Оноре де Бальзака

В ніч на 21 грудня патрульні хотіли зупинити Daewoo Lanos у Деснянському районі Києва, але водій проігнорував вимогу і намагався втекти, повідомляє Інформатор.

Патрульна служба почала переслідувати автомобіль Lanos, який намагався втікти, рухаючись по Південному мосту у бік правого берега.

Фото: kiev.informator.ua

В ході руху Lanos намагався таранити патрульний автомобіль і не раз створював аварійні ситуації. Повідомляється, що при цьому ніхто не постраждав.

Зупинити Lanos патрульним вдалося тільки на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиці Йорданської, де машину занесло і вона зачепила паркан. Після цього водій все ж спробував втікти, але поліцейським вдалося його витягти з авто.

Фото: kiev.informator.ua

За словами правоохоронців, водій Lanos вів себе агресивно і був у стані алкогольного сп'яніння. При цьому він заявив, що є співробітником правоохоронних органів.

В машині порушник був не один, з ним ще їхала дівчина. Коли водієві запропонували пройти алко-тест, він заявив, що за кермом був не він, а дівчина. Крім того чоловікові пропонували пройти тест на Драгер, але він також відмовився.

На чоловіка складено адміністративні матеріали за кількома статтями.

Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, що в Рівному поліція вела погоню за авто, в якому крім водія була його дружина та малолітня донька. Щоб зупинити позашляховик правоохоронці відкрили вогонь.

Раніше повідомлялося, що в Києві стався цікавий випадок. У Деснянському районі під колесами Hyundai загинув чоловік, який до цього поцупив речі в одному з магазинів.

Відео: РБК-Україна