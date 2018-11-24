В Киеве машина сбила вора при побеге

Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)

Мужчина скончался на месте происшествия

В Киеве произошел невероятный случай, демонстрирующий работу "мгновенной кармы". В Деснянском районе на улице Братиславской под колесами Hyundai погиб мужчина, который незадолго до этого украл вещи в одном из магазинов. Об этом сообщает сайт "Вартові еспресо".

Мужчина внезапно выскочил на дорогу перед автомобилем, который двигался в сторону Лесного проспекта. Случился мощный удар: правонарушитель влетел в лобовое стекло, и его отбросило на противоположную сторону прямо под автомобиль Honda, стоявший на светофоре.

Один из свидетелей инцидента рассказал, что погибший украл у него личные вещи в торговом центре, он вовремя заметил это и стал догонять вора. Во время "погони" злоумышленник выбежал на дорогу, где и погиб.

Врачи "скорой" старались спасти вора, они реанимировали его, но это не помогло, и человек скончался на месте происшествия.

Фото: в Киеве вор, сбегавший с места кражи, погиб под колесами авто (espreso.tv)

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Киеве троллейбус протаранил бетонную стену. Водитель троллейбуса вынужден был съехать с проезжей части для того, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем.

Также в столице девушка попала под колеса авто.

Напомним, в Запорожье трамвай протаранил маршрутку.

Видео: РБК-Украина