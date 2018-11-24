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У Києві машина збила злодія при втечі

STYLERПодії    24.11.2018 - 15:06
У Києві машина збила злодія при втечі
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Чоловік помер на місці події

У Києві стався неймовірний випадок, який демонструє роботу "миттєвої карми". У Деснянському районі на вулиці Братиславській під колесами Hyundai загинув чоловік, який незадовго до цього поцупив речі в одному з магазинів. Про це повідомляє сайт "Вартові еспресо".

Чоловік раптово вискочив на дорогу перед автомобілем, який рухався у бік Лісового проспекту. Стався потужний удар: правопорушник влетів у лобове скло, і його відкинуло на протилежну сторону прямо під автомобіль Honda, який стояв на світлофорі.

Один зі свідків інциденту розповів, що загиблий вкрав у нього особисті речі в торговому центрі, він вчасно помітив це і почав наздоганяти злодія. Під час "погоні" зловмисник вибіг на дорогу, де і загинув.

Лікарі "швидкої" намагалися врятувати злодія, вони реанімували його, але це не допомогло, і чоловік помер на місці події.

 

Фото: у Києві злодій, збігав з місця крадіжки, загинув під колесами авто (espreso.tv)

Раніше повідомлялося, що 22 листопада у Києві тролейбус протаранив бетонну стіну. Водій тролейбуса змушений був з'їхати з проїзної частини для того, щоб уникнути зіткнення з легковим автомобілем.

Також столиці дівчина потрапила під колеса авто.

Нагадаємо, у Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку.

Відео: РБК-Україна

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