Чудом избежал падения: в Киеве троллейбус протаранил бетонную стену

Коллаж РБК-Украина

Стали известны подробности происшествия

В Киеве троллейбус внезапно вылетел с дороги на тротуар и врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили "Вартови Эспресо"

Инцидент произошел в четверг вечером, 22 ноября по улице Чорновола в Шевченковском районе города Киева. Троллейбус с пассажирами, который двигался по маршруту, внезапно потерял управление, вылетел с проезжей части на тротуар и влетел в бетонное ограждение.

За этим ограждением находится небольшой обрыв и жилые дома, куда мог вылететь троллейбус, если бы удар был намного сильнее. Кроме того, силу удара смягчило дерево на пути у транспортного средства.

По счастливому стечению обстоятельств, на тротуаре в момент аварии не было пешеходов. Также сообщается, что пассажиры троллейбуса во время ДТП не пострадали и водитель отказался от медицинской помощи.

Скриншот фото (espreso.tv)

Киевпастранс прокомментировал данное происшествие на официальной странице в Facebook. Они сообщили, что водитель троллейбуса вынужден был съехать с проезжей части для того, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем.

"В 20 часов 34 минуты на отрезке улиц Чорновола – Златоустовская водитель троллейбуса с б/н № 3911 избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемника и съехал с проезжей части. Пострадавших в ДТП нет", - сказано в сообщении.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаевской области водитель устроил драку с пассажиром из-за места в автобусе.

А также мы рассказывали о том, что в Запорожье трамвай протаранил маршрутку.

Видео: РБК-Украина