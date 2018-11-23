Дивом уникнув падіння: у Києві тролейбус протаранив бетонну стіну

Колаж РБК-Україна

Стали відомі подробиці події

У Києві тролейбус раптово вилетів з дороги на тротуар і врізався в бетонну огорожу. Про це повідомили "Вартови Еспресо"

Інцидент стався в четвер увечері, 22 листопада по вулиці Чорновола у Шевченківському районі міста Києва. Тролейбус з пасажирами, який рухався за маршрутом, раптово втратив керування, вилетів з проїжджої частини на тротуар і влетів в бетонну огорожу.

За цією огорожею знаходиться невеличкий обрив і житлові будинки, куди міг вилетіти тролейбус, якби удар був набагато сильнішим. Крім того, силу удару пом'якшило дерево на шляху транспортного засобу.

За щасливим збігом обставин, на тротуарі в момент аварії не було пішоходів. Також повідомляється, що пасажири тролейбуса під час ДТП не постраждали і водій відмовився від медичної допомоги.

Скріншот фото (espreso.tv)

Київпастранс прокоментував дану подію на офіційній сторінці в Facebook. Вони повідомили, що водій тролейбуса змушений був з'їхати з проїзної частини для того, щоб уникнути зіткнення з легковим автомобілем.

"В 20 годин 34 хвилини на відрізку вулиць Чорновола – Златоустівська водій тролейбуса з б/н № 3911 уникаючи зіткнення з приватним автомобілем, відірвався від контактної мережі струмоприймача та з'їхав з проїжджої частини. Постраждалих у ДТП немає", - сказано в повідомленні.

На даний момент поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місця в автобусі.

А також ми розповідали про те, що у Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку.

Відео: РБК-Україна