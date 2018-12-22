"Сильно хотів тусуватися": у Києві п'яний водій "припаркувався" у двері нічного клубу

Колаж (РБК-Україна)

Водій був у стані алкогольного сп'яніння

У Києві 22 грудня спіймали п'яного водія автомобіля Toyota. Він мало не збив трьох людей і намагався в'їхати в нічний клуб Heaven (знаходиться на вулиці Грінченка) прямо на машині. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Від проходження алкотесту чоловік відмовився.

"Олексій Сергійович так сильно хотів тусуватися в клубі Heaven, що вирішив не втрачати час на паркування і т. д., а просто заїхати прямо на своїй Toyota ( AA7731IK) всередину. Його не бентежило те, що він ледь не збив одразу трьох осіб, тому що він "в дрова готовий". Від проходження тесту на стан сп'яніння відмовився, говорить "не можу, камандир", - сказано в повідомленні.

Фото: у Києві спіймали п'яного водія (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше ми повідомляли, в ніч на 21 грудня патрульні хотіли зупинити Daewoo Lanos у Деснянському районі Києва але водій проігнорував вимогу і намагався втекти.

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