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Перебегали дорогу: водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей (видео)

STYLERПроисшествия    28.12.2018 - 22:23
Перебегали дорогу: водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей (видео)
Иллюстративное фото: pixabay.com

Водитель на "Жигулях" чуть не сбил собаку женщины

Видеокамера в Каменском (бывший Днепродзержинск) зафиксировала инцидент между водителем и пассажирами, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

На видео трое пешеходов - двое мужчин и женщина с собакой неспешно переходят дорогу в неположенном месте.

После того, как "Жигули" едва не сбило собаку, разъяренный водитель выскочил из авто и набросился на пассажиров. Он ударил женщину кулаком в лицо, после чего та упала в сугроб, потом так же завалил прямо посреди дороги мужчину.

Видео: "Киев Оперативный (facebook.com/groups/)

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