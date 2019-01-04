Поліцейські, які побили 81-річного авіаконструктора, не відсторонені від служби

Колаж: РБК-Україна

Літнього чоловіка били ногами п'ять чоловік

Поліцейські, які побили в Києві авіаконструктора заводу "Антонов", продовжують нести службу. Про це заявив директор територіального управління ДБР в Києві Руслан Марчук, повідомляє УНН.

За словами Марчука, на час проведення досудового розслідування підозрюваних поліцейських не відсторонили від роботи. Це була ініціатива Державного бюро розслідування.

Він також зазначив, що йому не відомо чи була така ініціатива з боку нацполиции.

Нагадаємо, що напад на Віктора Ковальського відбулося у Києві біля станції метро "Шулявська". Його били п'ять осіб, серед яких були два співробітники поліції.

Варто зазначити, що напад на авіаконструктора було зроблено помилково. Чоловіка ошукали при обміні 10 тисяч доларів, і він прийняв пенсіонера за шахрая, на якого надалі "нацькував" своїх знайомих.

Цікаво, що постраждалий Віктор Ковальський - один з творців Ан-74 і літака "Мрія".

Раніше повідомлялося, що в Києві співробітники поліції затримали чотирьох жінок, погрожували їм зґвалтуванням і побили палицями.

Ми також писали про те, що в Києві на дівчинку 12 років напали двоє дорослих чоловіків, один з яких був працівником поліції, і відібрали у неї телефон.