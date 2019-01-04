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Полицейские, избившие 81-летнего авиаконструктора, не отстранены от службы

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 13:51
Полицейские, избившие 81-летнего авиаконструктора, не отстранены от службы
Коллаж: РБК-Украина

Пожилого мужчину избивали ногами пять человек

Полицейские, которые побили в Киеве авиаконструктора завода "Антонов", продолжают нести службу. Об этом заявил директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук, сообщает УНН.

По словам Марчука, на время проведения досудебного расследования подозреваемых полицейских не отстранили от работы. Это была инициатива Государственного бюро расследования.

Он также отметил, что ему не известно была ли такая инициатива со стороны нацполиции.

Напомним, что нападение на Виктора Ковальского произошло в Киеве возле станции метро "Шулявская". Его избивали пять человек, среди которых были два сотрудника полиции.

Стоит отметить, что нападение на авиаконструктора было совершено по ошибке. Мужчину обманули при обмене 10 тысяч долларов, и он принял пенсионера за мошенника, на которого в последствии "натравил" своих знакомых.

Интересно, что пострадавший Виктор Ковальский - один из создателей Ан-74 и самолета "Мрия".

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции задержали четырех женщин, угрожали им изнасилованием и избили дубинками.

Мы также писали о том, что в Киеве на девочку 12 лет напали двое взрослых мужчин, один из которых был работником полиции, и отобрали у нее телефон.

 

 

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