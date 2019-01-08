Топтался по голове: в сети показали видео жестокого избиения школьника

Видео: youtube.com

Жестокую расправу устроил школьник над своим сверстником в Ростове-на-Дону - он бил его кулаком в голову, а потом ногой - практически прыгал по голове мальчика. Видео зверской расправы распространили в российских соцсетях.

На видео за избиением наблюдает около десятка парней - некоторые подначивают агрессора, остальные же стоят в стороне и наблюдают. Спустя несколько секунд на дерущихся из окна начала кричать женщина с угрозами вызвать полицию. А другой подросток оттащил агрессора от жертвы.

К избитому мальчику подбежали сверстники - через некоторое время он медленно поднялся и самостоятельно пошел в сторону.

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