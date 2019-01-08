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Топтался по голове: в сети показали видео жестокого избиения школьника

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 15:23

Видео: youtube.com

Жестокую расправу устроил школьник над своим сверстником в Ростове-на-Дону - он бил его кулаком в голову, а потом ногой - практически прыгал по голове мальчика. Видео зверской расправы распространили в российских соцсетях. 

На видео за избиением наблюдает около десятка парней - некоторые подначивают агрессора, остальные же стоят в стороне и наблюдают. Спустя несколько секунд на дерущихся из окна начала кричать женщина с угрозами вызвать полицию. А другой подросток оттащил агрессора от жертвы.

К избитому мальчику подбежали сверстники - через некоторое время он медленно поднялся и самостоятельно пошел в сторону.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полицейские, жестоко избившие 81-летнего авиаконструктора, до сих пор не отстранены от службы.

Также мы писали о том, что на Западной Украине избили отца активиста Майдана из-за заявления сына о незаконной вырубке леса.

Ранее мы публиковали видео, на котором водитель "Жигулей" избивает пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Полицейские, избившие 81-летнего авиаконструктора, не отстранены от службы
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