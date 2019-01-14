В Каховке группа подростков жестоко расправилась над 12-летним школьником

Коллаж РБК-Украина

Мальчика госпитализировали с травмами головы и грудной клетки

В городе Каховка Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника. Об этом сообщил ресурс "KHERSON.NET.UA"

В сообщении идет речь о том, что у парня произошел конфликт с группой подростков, который перерос в жестокую драку.

Подростки так избила бедолагу, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, недавно в сети появилось видео с жестоким избиением российского школьника - агрессор топтался по голове мальчика.

Ранее мы сообщали, что школьники в РФ избили учительницу, вступившуюся за ученика, прямо посреди урока.

Также мы писали о том, как правильно выбирать няню. Таким вопросом задались многие родители после избиения пьяной "помощницей" годовалого ребенка.

Видео: РБК-Украина