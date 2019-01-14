ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Каховке группа подростков жестоко расправилась над 12-летним школьником

STYLERПроисшествия    14.01.2019 - 14:15
В Каховке группа подростков жестоко расправилась над 12-летним школьником
Коллаж РБК-Украина

Мальчика госпитализировали с травмами головы и грудной клетки

В городе Каховка Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника. Об этом сообщил ресурс "KHERSON.NET.UA"

В сообщении идет речь о том, что у парня произошел конфликт с группой подростков, который перерос в жестокую драку. 

Подростки так избила бедолагу, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, недавно в сети появилось видео с жестоким избиением российского школьника - агрессор топтался по голове мальчика.

Ранее мы сообщали, что школьники в РФ избили учительницу, вступившуюся за ученика, прямо посреди урока.

Также мы писали о том, как правильно выбирать няню. Таким вопросом задались многие родители после избиения пьяной "помощницей" годовалого ребенка.

Видео: РБК-Украина

Полицейские, избившие 81-летнего авиаконструктора, не отстранены от службы "За твоих сыновей": сеть возмущена избиением отца активиста Майдана
Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь