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В Одессе отец с сыном проехал на красный и попал в жуткую аварию (видео)

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Одесса, Суббота 06 ноября 2021 22:06
В Одессе отец с сыном проехал на красный и попал в жуткую аварию (видео) Отец с сыном на мотоцикле попал в аварию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе отец с 9-летним сыном на мотоцикле проехался на красный свет. В результате попали в аварию.

Об этом сообщили Telegrm-канале "Ху***а Одесса".

Так, авария произошла в субботу, 6 ноября.

В частности, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Екатерининской, на углу улицы Базарной. Водитель мотоцикла со своим 9-летним сыном полетел на красный свет светофора и столкнулся с машиной, что проезжала на зеленый.

К счастью, маленький пассажир и водитель мотоцикла живы, их отвезла "скорая" в больницу.

Осторожно! Видео содержит сцены для лиц, достигших 18 лет.

Ранее мы сообщали, что под Киевом маршрутка столкнулась с микроавтобусом. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.

Также недавно мы писали, что в Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей. Отмечается, что автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

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