В Одессе отец с сыном проехал на красный и попал в жуткую аварию (видео)
В Одессе отец с 9-летним сыном на мотоцикле проехался на красный свет. В результате попали в аварию.
Об этом сообщили Telegrm-канале "Ху***а Одесса".
Так, авария произошла в субботу, 6 ноября.
В частности, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Екатерининской, на углу улицы Базарной. Водитель мотоцикла со своим 9-летним сыном полетел на красный свет светофора и столкнулся с машиной, что проезжала на зеленый.
К счастью, маленький пассажир и водитель мотоцикла живы, их отвезла "скорая" в больницу.
Осторожно! Видео содержит сцены для лиц, достигших 18 лет.
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