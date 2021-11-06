В Одессе отец с сыном проехал на красный и попал в жуткую аварию (видео)

Так, авария произошла в субботу, 6 ноября.

В частности, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Екатерининской, на углу улицы Базарной. Водитель мотоцикла со своим 9-летним сыном полетел на красный свет светофора и столкнулся с машиной, что проезжала на зеленый.

К счастью, маленький пассажир и водитель мотоцикла живы, их отвезла "скорая" в больницу.

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