Под Одессой погиб 5-летний мальчик: подлез под колесо трактора, пока отец общался с водителем

Под Одессой произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 5-летний мальчик. Ребенок подлез под заднее колесо трактора, когда отец общался с водителем, и никто этого не заметил.

Трагедия произошла в одном из сел Арцизского района, рассказали в местном отделе полиции в Одесской области.

"По предварительной информации, ребенок был в сопровождении отца, когда тот остановил знакомого тракториста. Мужчины поговорили и водитель поехал, не заметив, что мальчик подлез под заднее колесо", - говорится в сообщении.

Малыш от полученных травм скончался мгновенно.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Также прибыла ​​СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП.

Детали и обстоятельства страшного происшествия в настоящее время устанавливаются.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Под Одессой ребенок погиб под колесами трактора (фото: od.npu.gov.ua)

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