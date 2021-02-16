Отравление лицеисток под Киевом: что привело к трагедии и как уберечь детей

Что привело к трагедии

Отмечается, что 13-летняя и 12-летняя лицеистки решились на такой поступок после того, как посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать данный медицинский препарат.

На перемене ученицы сбегали в аптеку за покупкой, после чего вернулись в учебное заведение и проглотили каждая по 40 таблеток. Через некоторое время лицеисток без чувств нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Прибывшие медики констатировали смерть 13-летней девочки, ее подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Полицейские уже установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Нужно сказать, что "Дротаверин" является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается без рецепта.

Под Киевом лицеистки приняли по 40 таблеток препарата "Дротаверин" (фото: kv.npu.gov.ua)

После сегодняшней трагедии следователи направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по предупреждению таких нарушений в будущем.

Как не стать жертвой опасных "игр" в интернете

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба связывает ЧП с опасными группами и "играми" в сетях, которые побуждают детей к необдуманным поступкам, что носят риски их здоровью и жизни. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Кулеба обратился к родителям с предупреждением и просьбой быть особо внимательными в связи с такими "забавами", которые распространяются в интернете.

"Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям", - пишет он.

Также уполномоченный дал ряд советов родителям, которые помогут избежать непоправимого и предупредить опасность.

Поговорите со своими детьми об опасности онлайн.

Напомните детям о важных правилах пользования Интернетом и социальными сетями.

Не общаться с незнакомцами

Не повторять действия, которые предлагаются в сети

Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни.

Добавим, что психологи рекомендуют родителям больше внимания уделять детям, чтобы у них не возникало тяги к опасным забавам "на слабо": часто так администраторы суицидальных игр в сети подзадоривают свои жертвы, и манипуляции подростками, используя присущий им юношеский максимализм.

Специалисты советуют родителям также объяснить им, что отказ от таких игр не будет означать показаться "слабаком" в глазах других ребят, но наоборот - проявлением внутренней силы и характера.

Также хорошим способом отвлечь внимание от сомнительных забав являются всевозможные кружки.