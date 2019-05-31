Погибла вся бригада "Укрэнерго": детали жуткого ДТП под Тернополем (видео)

В трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 16:00 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в Збаражском районе на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье. Водитель Mitsubishi L200 не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком MAN.

Трое пассажиров, 42, 46 и 61 года погибли на месте, еще один - житель Тернополя 1977 года умер в больнице через несколько часов после аварии.

В ДТП под Тернополем погибли работники "Укрэнерго" (фото: tp.npu.gov.ru)

Водитель легковушки 1958 года рождения находится в реанимации. У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти, костей предплечья и ребер, а также многочисленные раны черепа, сотрясение головного мозга и травмировано колено.

В ДТП под Тернополем погибли работники "Укрэнерго" (фото: tp.npu.gov.ru)

Информацию о гибели сотрудников подтвердил и руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ковальчук пишет, что линейная бригада в составе старшего мастера, трех электриков и водителя возвращалась с места выполнения работ.

В ДТП под Тернополем погибли работники "Укрэнерго" (скрин: facebook.com/Vsevolod-Kovalchuk)

У палаты водителя круглосуточно дежурит охрана. Ему объявили подозрение согласно статье 286 часть 3 УКУ ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц).

По предварительным данным водитель грузовика трезв. Однако у обоих водителей взяли кровь на содержание алкоголя.

Правоохранители предполагают, что водитель Mitsubishi мог заснуть за рулем.

В ДТП под Тернополем погибли работники "Укрэнерго" (видео: tp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что из-за фигурантки смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой снова пострадали люди.

К слову, недавно в Деснянском районе Киева автомобиль Daewoo столкнулся с троллейбусом, в результате чего погиб пассажир легковушки, два человека были госпитализированы.